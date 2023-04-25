Человек погиб во время пожара в гаражах на Удельном проспекте в Петербурге

Человек погиб на пожаре в гаражах на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга в ночь на 25 апреля 2023 года произошел пожар в гаражах. В четвертом часу ночи на пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что на Удельном проспекте в Выборгском районе горят гаражи. Огонь быстро стал охватывать постройки. Подробности рассказали в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 3:37 часов поступило сообщение о пожаре у дома 3 по Удельному проспекту. Горели три цельнометаллических гаража площадью в 18 квадратных метров каждый. Огонь охватил постройки полностью, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На место бороться с огнем прибыли три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС. Им удалось потушить пламя за час. На месте пожара был обнаружен погибший человек. Пол и личность пока не уточняется.

Причина возгорания еще не установлена. Этим занимаются специалисты.