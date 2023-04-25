Два человека пострадали от загоревшейся постели в квартире Петербурга

Два человека пострадали в результате пожара в кровати в однушке на Пролетарской Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге два человека пострадали во время сна, когда у них загорелась постель. Все произошло в ночь на 25 апреля 2023 года в Колпинском районе. Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы в третьем часу ночи. Об этом рассказали в управлении МЧС Северной столицы.

- В 2:48 часов поступило сообщение о возгорании в доме 62, корпус 3 по Пролетарской улице. В Однокомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение постельных принадлежностей на площади одного квадратного метра, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На вызов приехали три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС. За полчаса они потушили пламя.

В результате пожара пострадали два человека. Они были направлены в медицинское учреждение.

По какой причине загорелась постель, на данный момент не сообщается. Проводится проверка.