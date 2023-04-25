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НовостиОбщество25 апреля 2023 5:12

Жаркий день с повышенной температурой ждет Петербург 25 апреля

Воздух прогреется до плюс 21 градуса
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Теплая погода до 21 градуса ждет Петербург 25 апреля

Теплая погода до 21 градуса ждет Петербург 25 апреля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге снова жарко. Для такого времени года температура поднялась очень высоко. Синоптики отмечают, что теплые дни не долго продлятся, поэтому надо ловить момент. Во вторник, 25 апреля 2023 года, в Северной столице снова будет выше 20 градусов тепла, ко всему еще добавится и теплый южный ветер. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня метеорологические условия будет определять теплый сектор циклона, медленно кружащего над югом Скандинавии. При переменной облачности существенных осадков в регионе не ожидается, а температура воздуха окажется на 6-7 градусов выше климатической нормы, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге до плюс 19-21 градуса, по Ленинградской области от 17 до 22 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду.

В среду, 26 апреля, снова будет тепло, а уже после в город придет похолодание.