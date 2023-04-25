Жаркий день с повышенной температурой ждет Петербург 25 апреля

Теплая погода до 21 градуса ждет Петербург 25 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге снова жарко. Для такого времени года температура поднялась очень высоко. Синоптики отмечают, что теплые дни не долго продлятся, поэтому надо ловить момент. Во вторник, 25 апреля 2023 года, в Северной столице снова будет выше 20 градусов тепла, ко всему еще добавится и теплый южный ветер. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня метеорологические условия будет определять теплый сектор циклона, медленно кружащего над югом Скандинавии. При переменной облачности существенных осадков в регионе не ожидается, а температура воздуха окажется на 6-7 градусов выше климатической нормы, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге до плюс 19-21 градуса, по Ленинградской области от 17 до 22 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду.

В среду, 26 апреля, снова будет тепло, а уже после в город придет похолодание.