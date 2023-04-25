Спрос на врачей и медперсонал вырос в Петербурге на 49%

В Петербурге растёт спрос на медицинский персонал и врачей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге растут спрос на медицинский персонал и врачей. С начала 2023 года востребованность в профессии увеличилась на 49 процентов, появилось более 10 тысяч новых вакансий для медиков, фармацевтов, лаборантов и административных медицинских сотрудников. Об этом 25 апреля сообщает сервис hh.ru.

- Рост спроса на врачей и средний медицинский персонал связан не только увеличением числа вакансий внутри региона. Из-за дефицита кадров и большого спроса на медиков, особенно это касается опытных врачей-специалистов, работодатели вынуждены искать сотрудников не только в своем регионе, но и в других областях страны, - рассказали эксперты.

При этом в сфере наблюдается дефицит кадров. В Петербурге на одну вакансию всего 2,3 резюме, что очень низкий показатель. Что касается зарплат, то врачи в городе получают от 60 тысяч до 115 тысяч рублей, медсестрам предлагается от 40 тысяч до 63 тысяч рублей, а фармацевтам от 60 тысяч до 74,7 тысяч рублей.