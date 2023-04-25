Жители Петербурга готовы потратить на свадьбу до 300 тысяч рублей

Петербуржцы предпочитают отмечать свадьбу летом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Большинство жителей Санкт-Петербурга считают, что свадьбу лучше всего гулять летом. В этом убеждены 66 процентов города. На втором по популярности месте осень, далее идет весна и за зиму выступили лишь два процента горожан. Об этом 25 апреля 2023 года рассказали эксперты сервиса "Авито Услуги".

- Петербуржцы считают, что на подготовку к свадьбе достаточно 1-3 месяца. Но около 20 процентов готовы выделить на подготовку до полугода, - отметили специалисты.

Что касается бюджета, но 30 процентов горожан ответили, что оптимально потратить от 100 до 300 тысяч рублей. 16 процентов готовы выделить до 500 тысяч рублей, но 24 процента считают, что свадьба должна уложиться в бюджет до 100 тысяч рублей.

Среди мест для торжеств петербуржцы в 40 процентах выбирают природу, еще 39 процентов считают, что лучше всего снять ресторан, бар или лофт. Интересно, что "по-домашнему" чаще всего хотят отмечать свадьбу мужчины.