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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 6:14

Ребенок погиб в ДТП легкового автомобиля и грузовика на трассе М-10 под Петербургом

Также пострадали водитель "легковушки", женщина и еще двое детей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Семья с тремя детьми попала в жесткое ДТП с грузовиком на трассе М-10

Семья с тремя детьми попала в жесткое ДТП с грузовиком на трассе М-10

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ужасная авария произошла на трассе М-10 под Санкт-Петербургом. Ночью 25 апреля 2023 года на дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Последняя машина удара не выдержала, смялась, как консервная банка и вылетела в кювет. В этот момент в автомобиле находилась семья с тремя детьми. ДТП закончилось трагедией. Об этом рассказали в аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

- Сегодня ночью на 646 километре трассы М-10 произошло попутное столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры, в том числе двое несовершеннолетних, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Женщина оказалась зажата корпусом автомобиля. Ей помогли выбраться спасатели. Еще один ребенок погиб во время аварии. О состоянии остальных ничего не сообщается. Известно лишь, что всех госпитализировали в больницу.

На данный момент проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего.