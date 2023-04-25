Мужчина дважды развратил 9-летнюю девочку на севере Петербурга

В Петербурге ищет мужчину, домогавшегося к 9-летней девочке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция ищет мужчину, который домогался маленькой девочки. Причем извращенец два дня подряд развращал ребенка, приставая к нему прямо на улице. Все произошло еще в середине апреля 2023 года в Приморском районе города. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Вечером 24 апреля в полицию обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что 11 и 12 апреля какой-то мужчина развращал ее девятилетнюю дочь, - рассказал источник.

Петербурженка пояснила, что в дневное время у дома 27/2 по улице Щербакова неизвестный мужчина совершал некие развратные действия в отношении ее дочери.

На данный момент уже есть подозреваемый. Это 40-летний житель Коломяг. Известно, что он попал на видео с камеры, которая установлена на школе рядом с местом происшествия. Сейчас подозреваемого разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.