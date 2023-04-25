Человеческие кости нашли в ручье в Александрийском парке Петергофа

В парке Петергофа нашли кости человека Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Александрийском парке Петергофа нашли человеческие кости. Череп и кости заметил посетитель парка, когда гулял по нему днем 24 апреля 2023 года. Останки валялись рядом с Троицким ручьем. Об этом подробно сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Петербуржец, прогуливаясь по парку, заметил человеческие кости возле ручья, после чего позвонил в полицию. Прибывшие на место оперативники извлекли из воды останки: череп, тазовую и берцовые кости, - рассказал источник.

Кому принадлежали эти кости, установить сложно. Сейчас их отправили в морг проведения генетической экспертизы.

Отметим, что Троицкий ручей начинается от заброшенного и разрушенного Свято-Троицкого кладбища. В 18 и 19 веках здесь хоронили Петергофского гарнизона, генералов, фонтанных мастеров, гофмейстеров, инженеров, учителей, священников, судей и просто горожан.