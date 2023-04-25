Иномарка сбила 4-летнего мальчика во дворе дома в Петербурге

Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП в котором пострадал 4-летний ребенок Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ребенок попал под машину во дворе дома в Санкт-Петербурге, когда бежал с детской площадки к парадной. Все произошло днем 24 апреля 2023 года у дома 42 по улице Коммуны. Четырехлетний малыш побежал за другим ребенком и оказался под капотом иномарки. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 16:55 во дворе дома 42 по улице Коммуны 35-летний водитель автомобиля «Ауди А6», двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на 4-летнего мальчика, перебегавшего через проезжую часть. Ребенок находился в сопровождении матери, - сообщили в полиции.

С места аварии мальчика госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего. Отмечается, что водитель иномарки за 2022 и 2023 год 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.