Нелегальные патроны и огнестрельное оружие нашли у двух мужчин в Петербурге. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ обнаружили на юго-западе Петербурга два арсенала оружия. Нелегальные боеприпасы нашли в Красносельском районе Северной столицы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 25 апреля.

- Пять пистолетов, 63 патрона, 350 граммов бездымного пороха нашли в квартире директора строительной фирмы на улице Маршала Захарова. А второй арсенал обнаружили в квартире мужчины на улице Летчика Пилютова, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Полицейские отобрали у второго нарушителя два пистолета, самозарядный нарезной карабин, ракетницу, 312 патронов различного калибра, 30 единиц составных частей нескольких видов огнестрельного оружия.

Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование и выясняют обстоятельства случившегося.