Цены на квартиры в новостройках Петербурга выросли на 6% за год

За год новостройки Петербурга подорожали на 6% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последний год в Санкт-Петербурге выросли цены на квартиры в новостройках. Пока на рынке вторичного жилья наоборот наблюдается спад, новые дома становятся дороже. Так, с марта 2022 года по март 2023 года средняя стоимость квадратного метра в квартирах в новых домах выросла на 6,15 процентов. Об этом 25 апреля сообщает агенство недвижимости Ольги Эбель.

- В абсолютных цифрах рост составил 13,2 тысяч рублей. Так, сейчас медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке города составляет 227,8 тысяч рублей, - сообщается в отчете.

Стоит отметить, что в некоторых районах цены выросли значительно сильнее, чем на 6 процентов. Так, в Выборгском районе "квадрат" стал дороже на 18 процентов, в Невском районе стоимость выросла на 19,4 процентов, а в Курортном на 19,5 процентов.