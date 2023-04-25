Бродячая собака напала на 10-летнюю девочку возле детского сада в Ленинградской области

Бродячая собака укусила 10-летнюю девочку в Ломоносовском районе Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ломоносовском районе Ленинградской области бродячая собака напала на ребенка. Все произошло днем 24 апреля 2023 года в деревне Оржицы, когда десятилетняя девочка гуляла на улице рядом с местным детским садом. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 15 часов в деревне Оржицы на ребенка напал бездомный пес. Это произошло у детского сада, где гуляет много малышей, - отметил источник.

Собака вцепилась ребенку в руку и серьезно покусала. Из деревни девочку госпитализировали в больницу в Санкт-Петербурге. У ребенка укушенная рана тыльной поверхности правого лучезапястного сустава. Сейчас ей уже ничего не угрожает.

В связи с произошедшим инцидентом полиция Ломоносовского района начала проверку. Специалисты выяснят, почему вблизи детских площадок гуляет брошенная собака.