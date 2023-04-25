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НовостиОбщество25 апреля 2023 8:43

Семейный туризм планируют развивать в Петербурге

В прошлом году город посетили около 4 млн человек с семьями
Анастасия НУРАДИЛОВА
Семейный туризм планируют развивать в Петербурге.

Семейный туризм планируют развивать в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Туристический сезон в Петербурге не заканчивается никогда, но летом желающих посетить Северную столицу так или иначе становится больше. О планах на текущий год на пресс-конференции и презентации летнего туристического сезона рассказал председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

- В этом году акцентируем внимание на увеличение доли семейных туристов. В прошлом году Петербург посетили восемь миллионов человек. Больше половины туристического потока – это были семьи. В этом году планируем увеличить это число, - отметил глава комитета.

Он также рассказал, что в городе будут развивать новые направления. Помимо великих музеев, которые интересны взрослому поколению, в Петербурге обратят внимание на событийный, гастрономический, медицинский и промышленный виды туризма. Туристам также предлагают посетить множество общественных пространств.