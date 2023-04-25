Изрезанный труп парня нашли под окнами жилого дома на юго-западе Петербурга

На юго-западе молодой петербуржец выпал из окна и погиб Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку в связи со смертью молодого человека. Утром 24 апреля 2023 года под окнами дома в Красносельском районе нашли труп 25-летнего парня. Местный житель видел, как погибший выпал из окна с высоты шестого этажа. Однако на теле парня было очень много ножевых порезов. Подробности сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 11:15 часов утра в полицию позвонил очевидец и сообщил, что из окна шестого этажа дома 26/2 по проспекту Героев выпал человек, - рассказал источник.

На место приехали полицейские, осмотрели тело и увидели на нем множество порезов. После стражи порядка отправились в квартиру, откуда выпал парень. В ней находились двое соседей погибшего: мужчины 62 и 53 лет. Оба были очень пьяный. Полицейские задержали мужчин. Известно, что один из них ранее был дважды судим.

Труп осмотрен и направлен в морг для установления причины смерти. Задержанные помещены в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.