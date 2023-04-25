В Петербурге будут судить мужчину за ложное сообщение о планируемом взрыве. Фото: Олег ЗОЛОТО

За ложное сообщение о минировании мужчина предстанет перед судом в Петербурге. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье об угрозе убийством и ложном сообщении об акте терроризма. Об этом надзорное ведомство сообщает 25 апреля.

- Днем 6 января обвиняемый сначала размахивал топором над головой своего знакомого и грозился убить его, а потом 25 января пьяный позвонил на номер 112 и сообщил дежурному об угрозе взрыва на Обуховской обороне, - говорится в сообщении ведомства.

Для того, чтобы проверить сообщение о взрыве, пришлось задействовать значительные силы специальных служб, которые помогают в экстренных ситуациях. На месте работали в том числе кинологи с собаками. Но опасных взрывчатых веществ никто не нашел.

Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.