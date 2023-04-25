Земельные участки в Ленинградской области за год подорожали на 26,3%

За квартал спрос на земельные участки в Ленинградской области вырос на 31,6% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области за последний год значительно выросли цена на земельные участки, а только за первый квартал 2023 года спрос подрос на 31,6 процентов. Об этом 25 апреля 2023 года сообщается в исследовании сервиса "Авито Недвижимость".

- За год земельные участки в Ленобласти подорожали на 26,3 процентов. Средняя цена за участок в регионе сейчас составляет 1,2 миллиона рублей, - рассказали эксперты.

Самый большой рост цен наблюдается на участки под индивидуальное жилищное строительство. Цены выросли на 28,5 процентов до 1,49 миллионов рублей.

Если говорить о земле под сельхозназначения, то на нее в Ленобласти цены выросли еще больше. Сотка земли стала дороже на 36,8 процентов. А если на этой территории еще и разрешено строительство полноценного дома, то цена станет на 48,3 процентов выше.