17 нелегальных мигрантов нашли на стройке в Петербурге, где рабочий упал с третьего этажа. Фото: СК

Нелегальных рабочих-мигрантов нашли следователи на стройке на улице Добролюбова в Северной столице. Напомним, проверка там началась после 5 марта, когда с третьего этажа выпал иностранец. Его госпитализировали в больницу, где он до сих пор проходит лечение. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 25 апреля.

- 25 апреля при повторном осмотре места сотрудники полиции и следователи обнаружили 17 иностранных рабочих, которые находились на стройке нелегально. Их доставили в отдел МВД, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о привлечении мигрантов и их руководства к административной ответственности. Расследование уголовного дела после падения рабочего продолжается. Специалисты установят причины и условия трагедии.

Напомним, СК проводит проверку после конфликта двух соседей. Во время ссоры один из мужчин распылил газовый баллончик в лицо 6-летней дочери оппонента. Девочка получила ожог глаза.