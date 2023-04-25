Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 апреля 2023 11:54

17 нелегальных мигрантов нашли на стройке в Петербурге, где рабочий упал с третьего этажа

Их отвезли в отдел полиции
Анастасия НУРАДИЛОВА
17 нелегальных мигрантов нашли на стройке в Петербурге, где рабочий упал с третьего этажа. Фото: СК

17 нелегальных мигрантов нашли на стройке в Петербурге, где рабочий упал с третьего этажа. Фото: СК

Нелегальных рабочих-мигрантов нашли следователи на стройке на улице Добролюбова в Северной столице. Напомним, проверка там началась после 5 марта, когда с третьего этажа выпал иностранец. Его госпитализировали в больницу, где он до сих пор проходит лечение. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 25 апреля.

- 25 апреля при повторном осмотре места сотрудники полиции и следователи обнаружили 17 иностранных рабочих, которые находились на стройке нелегально. Их доставили в отдел МВД, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о привлечении мигрантов и их руководства к административной ответственности. Расследование уголовного дела после падения рабочего продолжается. Специалисты установят причины и условия трагедии.

Напомним, СК проводит проверку после конфликта двух соседей. Во время ссоры один из мужчин распылил газовый баллончик в лицо 6-летней дочери оппонента. Девочка получила ожог глаза.