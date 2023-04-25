45 электрозаправочных станций для автомобилей установят в Петербурге в 2023 году

В 2023 году в Петербурге установят 45 электрозаправочных станций для автомобилей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге станет проще владельцам электромобилей. В 2023 года в городе собираются установить 45 электрозаправок. На это уже выделены средства из городского бюджета. Об этом 25 апреля пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на директора петербургского Центра энергосбережения Ивана Трегубова.

- Мы взаимодействуем с потенциальными инвесторами по вопросу развития электрозарядной инфраструктуры. Как правило, места установки электрозаправок – это крупные парковки и общедоступные места на улично-дорожной сети, - пояснил специалист.

Где именно будут появляться новые заправки для электромобилей, пока что не уточняется. Также не говорится сколько именно денег выделено на это из городского бюджета.

Напомним, что с 1 июля в Петроградском районе Петербурга начнет работать зона платной парковки. Поэтому уже с 1 мая местные жители смогут подать заявление на оформление парковочного разрешения.