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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 12:24

Лжеминеры угрожали взорвать 255 зданий в Петербурге

Полиция проводит проверку
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полиция проводит проверку.

Полиция проводит проверку.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские ищут хулиганов, которые сообщили в правоохранительные органы о минировании 255 зданий в Северной столице. Эти сообщения не подтвердились, они оказались ложными. Об угрозах 25 апреля пишет «Мойка 78».

- Сообщения злоумышленники оставили на сайте одного из ресторанов на Крестовском острове, - сообщает издание.

Вечером 24 апреля работники заведения обратились в полицию и сообщили о странных письмах. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку и осмотрели здания.

Никаких опасных предметов специалисты не нашли: угрозы не подтвердились. Эвакуация посетителей не проводилась. Сейчас полицейские проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.