Трассу «Кола» в Ленобласти полностью перекроют из-за разводки моста через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северл-Запад"

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили о перекрытии трассы «Кола» из-за разводки моста через реку Свирь. Дорога будет полностью закрыта для транспорта в течение двух часов: с 13:00 до 15:00 26 апреля.

- Представителями ОАО «РЖД» будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Мост, который будут разводить, совмещенный. Его используют для одновременного движения машин и поездов. Водителей попросили планировать маршрут и учитывать ограничения движения по дорогам.

Напомним, участок КАД на севере Петербурга перекроют на четыре дня с 25 апреля.