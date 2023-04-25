Замминистр культуры Алла Манилова возглавит Русский музей в Петербурге

Алла Манилова покидает пост заместителя Министра культуры РФ, чтобы возглавить Государственный Русский музей / Фото: Минкультуры РФ

Русский музей Санкт-Петербурга возглавит Алла Манилова. Для этого она покинет пост заместителя Министра культуры России. Отмечается, что это была личная просьба Аллы Юрьевны. Об этом 25 апреля 2023 года официально сообщили в министерстве.

- За более чем 11 лет успешной работы в должности заместителя Министра культуры, затем статс-секретаря – заместителя Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова заслужила безусловный авторитет и зарекомендовала себя как талантливый управленец, лидер музейной отрасли, высочайший профессионал в сфере международных культурных отношений, в вопросах сохранения и развития профессионального искусства и народного творчества, а также законотворческой деятельности, - сообщили в пресс-службе министерства.

Манилова с 2003 года работала в правительстве Петербурга в качестве главы комитета по печати. После занимала пост вице-губернатора города, курировала сферу культуры, науки и образования. В Министерстве культуры проработала с 2012 года.