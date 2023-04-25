Несколько машин оказались в кипятке из-за прорыва трубы на Кузнецовской улице в Петербурге. Фото: Скриншот из видео

Днем 25 апреля на Кузнецовской улице в Петербурге заметили кипяток. Как позже сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в Московском районе прорвало трубу с горячей водой. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Специалисты обеспечили меры безопасности и приступили к отключению трубопровода. Сотрудники решили менять поврежденный участок сетей, - приводит издание комментарий предприятия.

Известно, что в зоне разлива оказались несколько припаркованных автомобилей. На них нет следов повреждения. Но если с машинами что-то случится, предприятие сможет возместить владельцам ущерб за счет страховки.

На время работ движение по дороге от Варшавской улицы до Новоизмайловского проспекта ограничили. Петербуржцев по громкоговорителю просят не подходить к месту коммунальной аварии.