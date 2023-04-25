Коворкинги заполняют торговые центры в Петербурге

ТРК ищут способы заполнить пустующие площади. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Владельцы торговых комплексов Петербурга ищут способы снизить объем пустующих площадей. Для этого во многих из них открываются коворкинги. Поступить так же планируют собственники комплекса «Пик». Об этом 25 апреля пишет издание «Коммерсант».

- Это позволит девелоперам сократить вакансию в своих объектах, но коворкинги будут эффективны далеко не везде, - пишет издание со ссылкой на экспертов.

В торговом центре «Пик» откроют коворкинг под названием Ofix. Там появится офис вместимостью на 171 рабочее место. Площадь коворкинга составит 640 квадратных метров. Он разместится на пятом этаже комплекса.

Напомним, в Петербурге в 2023 году появятся 45 электрозаправочных станций для автомобилей. На эти цели выделены деньги из бюджета.