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НовостиОбщество25 апреля 2023 14:21

Два новых автобусных маршрута запустят в Петербурге

Транспорт будет ездить в районах, где много новостроек
Анастасия НУРАДИЛОВА
Два новых автобусных маршрута запустят в Петербурге.

Два новых автобусных маршрута запустят в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 мая в четырех районах Северной столицы заработают новые автобусные маршруты. Их запустит комитет по транспорту Петербурга. Новый транспорт будет ездить в районах, где недавно появились жилые комплексы. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба Смольного.

- Так, для улучшения транспортного обслуживания и по просьбам жителей вновь построенных жилых кварталов в Приморском и Выборгском районах вводится автобусный маршрут № 221 «Метро «Пионерская» - Северное кладбище», - говорится в сообщении ведомства.

Автобус будет проезжать новостройки на Парашютной улице и в Парголово. Обслуживать маршрут будет ГУП «Пассажиравтотранс».

Второй новый маршрут №263 поедет от Двинской улицы до Авиагородка. Он пройдет через новостройки на Парфеновской улице. Обслуживать автобус будет АО «Третий парк». Вместимость автобусов – до ста человек.