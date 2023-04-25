Двух петербуржцев арестовали на 5 суток за порчу булочек в продуктовом магазине. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Невский районный суд вынес приговор по административному правонарушению о порче хлебобулочных изделий. Все происходило днем 19 апреля в одном из продуктовых магазинов Петербурга. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

- Двое парней нецензурно выражались, пытались устроить драку, размахивали руками и отталкивали сотрудников магазина. Также дебоширы не реагировали на замечания директора магазина и испортили товары, - говорится в сообщении ведомства.

Хулиганы не признали свою вину на судебном заседании. Они объяснили, что сбрасывали булочки в тележку, потому что они были просроченными. Таким способом петербуржцы боролись за права людей. Суд отправил их под арест на пять суток.

Напомним, накануне лжеминеры угрожали взорвать 255 зданий в Северной столице. Никаких устройств на указанных адресах не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.