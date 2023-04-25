За две недели поступило более 40 жалоб на качество питания в школах Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 15 марта запустили горячую линию по оценке качества школьного питания. По состоянию на 3 апреля от родителей поступило 46 жалоб. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на Управление социального питания.

- По количеству жалоб лидируют Выборгский, Приморский, Красносельский районы, - говорится в сообщении издания.

Напомним, в текущем году в Северной столице повысили тарифы на питание. Один завтрак теперь стоит 96,9 рублей для младших классов и 113,9 рублей для старших классов. Обед младшим школьникам обходится в 145,3 рубля, а старшеклассникам – 170,8 рублей.

С этого года у родителей появилась возможность получать кешбэк. При оплате картой «Мир» возвращается 5 процентов, а Единой картой петербуржца – 10 процентов.