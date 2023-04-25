400 тысяч рублей получит семья пострадавшего на детской площадке ребенка

400 тысяч рублей выплатят пострадавшему ребенку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Летом минувшего, 2022, года 11-летний мальчик пострадал во время игры на детской площадке, расположенной у 124 дома на проспекте Стачек. После проверки, прокуратура взыскала 400 тысяч рублей в пользу семьи пострадавшего. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Петербургу.

– Выяснилось, что игровой снаряд находился в ужасном состоянии, – уточнили в пресс-службе правоохранителей.

Как стало известно, крепления, соединяющие элементы детских качель, были ветхими. Поэтому мальчику не составило труда внезапно упасть и травмироваться. Ребенка в течение долгого времени, как сообщили в прокуратуре, лечили, а от занятий физкультурой и вовсе освободили на три месяца.

Позже к одному из муниципальных казенных учреждений, ответственных за нормальное состояние детского пространства, обратился прокурор и взыскал компенсацию в пользу несовершеннолетнего.