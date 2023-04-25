34 тысячи жителей Кронштадта обеспечат надежным теплоснабжением

34 тысячам кронштадцев станет тепло. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Работники ГУП «ТЭК» начали устанавливать временную сеть теплоснабжения на Посадской улице в Кронштадте. Новая согревающая трасса пройдет от 23 дома до улицы Восстания. Всего она обеспечит 34 тысячи местных жителей теплом. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– На этом отрезке планируем обновить более полутора тысяч метров трубопроводов, – уточнили в пресс-службе.

К слову, реконструкция сделает беспроблемной теплоподачу для 67 зданий, из которых около 50 – жилые дома. Кроме того, согреют и социальные объекты: два детских сада, три лечебных учреждения и две школы. Завершить работы по монтажу планируют к октябрь следующего, 2024 года.

Кстати, к этому ноябрю специалисты поставщика тепла заменят почти километр трубопроводов на Коммунистической улице. Это увеличит надежность теплоснабжения для 31 здания.