Самые популярные имена для девочек назвал ЗАГС Петербурга

Так нейросеть видит девочку с именем «Нева». Фото: t.me/kzags_spb

Неофициальный, но международный День дочери отмечают 25 апреля в России. И в Северной столице в этот праздник рассказали, какие имена наиболее популярны среди новорожденных малышек. Так, чаще всего при регистрации называли девочек София. Второе место досталось Аннам, а «бронзу» забрали Алисы. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАГСа.

– Четвертое место досталось Евам. Следом идут Василисы. После Варвары, седьмую строчку занимают Марии, а восьмую - Полины. Виктории расположились на девятом месте. А замкнули Топ-10 – Елизаветы, – рассказали в пресс-службе организации.

Кроме того, в ЗАГСе составили и десятку необычных женских имен. Так, в городе на Неве в 2023 году родители выбирали такие имена как Ария, Аура, Иная, Милорада, Нева, Океана, Руна, Ума, Услада и Эврика.

Имена, кстати, проиллюстрировали с помощью нейросети.