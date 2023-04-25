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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 18:32

Пьяного 47-летнего водителя приговорили к 200 часам обязательных работ в Ленобласти

Мужчину также лишили права управлять автомобилем на два года
Элеонора КУРЮМОВА
Пьяного 47-летнего водителя приговорили к 200 часам работ.

Пьяного 47-летнего водителя приговорили к 200 часам работ.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

47-летнего водителя осудили на 200 часов обязательных работ. Как стало известно, мужчина пьяным сел за руль и отправился в дорогу. Кроме того, нарушителя лишили водительских прав на два года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

– Мужчина в феврале текущего, 2023 года умышленно сел за руль своего «Патриота» в состоянии алкогольного опьянения, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, выехал лихач из Батецкого района Новгородской области в город Луга. Там его и задержали сотрудники полиции. К слову, автомобиль «УАЗ», принадлежащий мужчине конфисковали и сделали собственностью государства.

Ранее spb.kp.ru писала, что пьяного водителя задержали сотрудники полиции в Петрозаводске. Мужчина пытался оторваться от погони, а после бросил свой автомобиль в одном из дворов. Сейчас ему грозит уголовное наказание.