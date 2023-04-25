Устроившего ДТП пьяного петербуржца приговорили к трем годам условно

Три года условно дали петербуржцу, устроившему ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зеленогорский суд Северной столицы приговорил местного жителя, устроившего ДТП, к трем годам условно, а также запретил управлять автомобилем в течение 2,5 лет. Как стало известно, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– В декабре 2021 года в один из вечеров нетрезвый мужчина забрался в чужой Mercedes-benz GLC 300D. Он поехал от Приморского шоссе в сторону поселка Комарово. Оттуда двинулся в Зеленогорск, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, из-за плохой погоды, искусственного освещения и своего нетрезвого состояния водитель не справился с управлением машиной. Кроме того, мужчина пренебрег скоростным режимом и выехал на встречку. Там он столкнулся с «ЛИАЗом». Находящийся за рулем автобуса водитель серьезно пострадал. Врачи оценили его состояние как тяжелое.