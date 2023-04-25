Кооперативный дом на Кавалергардской улице признали региональным памятником в Петербурге

Дом на Кавалергардской улице внесли в список памятников. Фото: t.me/kgiopspb

Все большее количество старинных зданий причисляют к региональным памятникам. Это сохраняет величественный облик Северной столицы. Одним из новоявленных культурных объектов города на Неве стал кооперативный дом, расположенный на Кавалергардской улице. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по госконтролю, использованию и охране памятников культуры (КГИОП).

– Здание построено в 1909-1910 годах в стиле модерн. Постройка предназначалась для первого в культурной столице жилищного кооператива, – рассказали в пресс-службе ведомства.

В разное время здесь жили революционер Михаил Бруснев, а также русский и советский химик Григорий Разуваев. Кстати, у здания сохранились первоначальные фасады и отделка парадных лестниц. Отличает постройку от других искусно выделанное рифленое стекло на окнах, метлахская плитка на лестницах и исторические печи. На апрель 2023 года здание используется как многоквартирный жилой дом.