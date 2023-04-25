Мощный пожар вспыхнул в спа-центре на Приморском шоссе Петербурга

70 квадратных метров горят в спа-центре. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мощный пожар вспыхнул 25 апреля в Северной столице. Об этом около девяти вечера сообщили спасателям очевидцы возгорания. Как стало известно, пламя разгневалось в спа-центре на Приморском шоссе в поселке Солнечное Курортного района. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.

– В двухэтажном рубленном здании банного комплекса загорелось помещение под кровлей, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, огонь быстро распространился на целых 70 квадратных метров. 24 спасателя оперативно прибыли на место происшествия и сразу принялись тушить пламя. Но пожар никак не хотел поддаваться борцам со стихией и пяти специальным машинам. Из-за этого в начале десятого часа спасатели присвоили возгоранию дополнительный номер 1-БИС. К слову, сведения о пострадавших на данный момент не поступали.