Объем нераспроданных новостроек резко вырос в Петербурге

Количество нераспроданного жилья резко увеличилось. Фото: nikoliers.ru/spb

Цены на новостройки в Северной столице замерли, а в некоторых районах даже снизились в первом квартале текущего, 2023 года. Кроме того, по подсчетам аналитиков рынка недвижимости, выросло количество нераспроданного жилья в только отстроенных домах. Об этом сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers.

– Средняя цена к марту за квадратный метр достигла чуть более 250 тысяч рублей. Что на один процент больше, чем за аналогичный период прошлого года, – уточнили специалисты.

Притом, данный показатель оказался ниже максимума. Ранее он составлял 255,1 тысячи рублей. Кстати, в премиум-сегменте цены, напротив, сократились. Так, средневзвешенная цена квадратного метра в «люксах» приравнялась к 430,6 тысячам рублей. В общей сложности, это на два процента меньше показателя первого квартала прошлого года и на шесть – максимума третьего. К слову, тогда за квадратный метр покупатель отдавал приблизительно 458 тысячи.