Рейды по поиску браконьеров проходят в Петербурге

В Ленобласти ищут браконьеров. Фото: t.me/infoeco_spb

Сезон охоты начался, а среди любителей дичи все еще находятся нарушители закона. Для того, чтобы накрыть браконьеров в Ленобласти и непосредственно Северной столице продолжаются рейдовые проверки. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга.

– В разведке территории участвуют государственные инспекторы комитета вместе с казаками из одноименного округа города на Неве, – уточнили в пресс-службе ведомства.

В организации также отметили, что наибольшая активность браконьеров наблюдается, как и всегда, на границе Пушкинского района Северной столицы и Тосненского района Ленинградской области.

В комитете добавили, что в сегодняшних реалиях любой человек с охотничьим ружьем в полях региона автоматически расценивается как браконьер. Нарушителям кроме лишения специального права и административного штрафа грозит также компенсация ущерба за уничтоженные охотничьи ресурсы