СК провели обыск у директора одной из школ Калининского района и мундепа Петербурга

С обыском нагрянули к директору одной из школ Калининского района. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

25 апреля правоохранители нагрянули в одну из школ Калининского района. Но не для того, чтобы отвести своих чад в учебное заведение, а для обыска директора организации. Сотрудников следственного комитета заинтересовали странные цифры в расходах школы. Об этом spb.kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

– Более чем десять лет подряд в школе действовала система круговой поруки. Действующие работники устраивали туда своих родственников и знакомых. Но работать никто не спешил, – рассказал источник spb.kp.ru.

А вот зарплату получали исправно и стабильно. По предварительной оценке, сумма ущерба превысила 28 миллионов рублей. Кстати, сама глава школы, предположительно, находится в отпуске.

Стоит отметить, что героиня этой истории еще и депутат одного из МО Северной столицы. Она неоднократно удостаивалась звания лучшего руководителя образовательного учреждения города на Неве.