На пытавшихся дать взятку сотрудникам ГИБДД мужчин завели уголовные дела

Уголовные дела завели на двух мужчин из-за взяток сотрудникам ГИБДД. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неудачный день сложился у двух водителей из Петербурга. В попытке избежать наказания за нарушение ПДД, мужчины получили по уголовному делу. Причиной таких кардинальных изменений стала попытка дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

– 18 апреля около девяти часов вечера в городе Ломоносов правоохранители остановили «Опель Астру» с неисправными фарами, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, за рулем находился 23-летний мигрант. Мужчина протянул сотруднику ГИБДД четыре тысячи рублей. А инспектор не только отказался от них, но и привлек к ответственности. Утром следующего дня на Каменноостровском проспекте полиция остановила «Рено». Его водитель оценил несоблюдение дорожных знаков в две тысячи рублей.

На обоих завели уголовные дела из-за покушения и непосредственно мелкого взяточничества.