Укравшего 310 тысяч рублей иностранца обвинили в мошенничестве в Петербурге

Укравшего 310 тысяч рублей иностранца обвинили в мошенничестве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура обвинила мигранта в крупном мошенничестве. Как стало известно, в 2022 году мужчина представился правоохранителем перед другим иностранцем и обещал ему быстро и безболезненно оформить миграционные документы. Злоумышленник пообещал тогда изготовить патент, специальную карту и свидетельство о временной регистрации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Петербургу.

– Следователи установили, что за помощь в подготовке пакета документов, фигурант запросил 350 тысяч рублей, – уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Как выяснили следователи, после того, как потерпевший перевел мошеннику более трехсот тысяч рублей, обвиняемый перестал отвечать на звонки и вовсе скрылся с радаров. К 25 апреля уголовное дело направили в Невский суд Северной столицы для рассмотрения по существу.

Ранее spb.kp.ru писала, что находящегося в международном розыске за мошенничество петербуржца арестуют на два месяца.