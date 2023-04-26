Автомобиль загорелся на улице Котина в Петербурге

«Ауди» загорелась на улице Котина. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожар вспыхнул у седьмого дома на улице Котина в Красносельском районе Северной столицы. Как стало известно, загорелся автомобиль «Ауди». Источником пламени оказался багажный отсек машины. Очевидцы сообщили спасателям о транспорте, который постепенно окутывает огонь, около 11 часов вечера 25 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.

– Сведения о пострадавших не поступали, – добавили в пресс-службе организации.

Как отметили пожарные, потушить возгорание удалось максимально оперативно. Так, с момента обращения в службу и до полного усмирения стихии прошло буквально 20 минут. К слову, с пламенем боролись десять спасателей на двух специальных машинах.

Ранее spb.kp.ru писала, что мощный пожар вспыхнул в спа-центре на Приморском шоссе Петербурга. По словам спасателей, огонь быстро распространился на 70 квадратных метров.