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НовостиОбщество25 апреля 2023 22:40

Точки с корюшкой нанесли на онлайн-карту Петербурга

Беглов отметил, что появились пункты только от добросовестных предпринимателей
Элеонора КУРЮМОВА
Точки с корюшкой нанесли на онлайн-карту. Фото: rgis.spb.ru

Точки с корюшкой нанесли на онлайн-карту. Фото: rgis.spb.ru

Исключительно петербургское нововведение появилось на одной из цифровых систем России. Теперь найти лавку с корюшкой теперь можно без дорожных картонных объявлений или сарафанного радио. Каждая из них нанесена на онлайн-карту Северной столицы, или Региональную геоинформационную систему (РГИС). Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Комитет имущественных отношений обеспечил платформу такой новой и уникальной функцией, – прокомментировали в пресс-службе.

Кроме того, власти города добавили, что РГИС постоянно дополняется и дорабатывается. Помогают, как отметили в пресс-службе, в этом жители и гости города на Неве. Кроме того, губернатор отметили, что на карту нанесли только добросовестных предпринимателей, которые заключили договор и представили документы о происхождении товара.

К слову, работа торговых точек, нанесенных на РГИС, продлится до 31 мая.