Иномарка сбила водителя электросамоката на пешеходном переходе в Петербурге

Иномарка сбила самокатчика на пешеходном. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице водители снова не поделили проезжую часть. На этот раз ДТП произошло между черной иномаркой неизвестной фирмы и электросамокатом. Автомобиль сбил двухколесного заряжаемого коня, как сообщают очевидцы, на переходе неподалеку от пересечения Гражданского проспекта и Гидротехников. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Пешеходный переход предназначен для пешеходов. Слезайте со своих самокатов, – прокомментировал пост один из пользователей социальной сети.

Примечательно, что разбирательств на тему, кто прав, а кто виноват не было в обсуждении. Разъяренные пользователи однозначно встали на защиту водителя авто и написали множество комментариев, относительно сбитого самокатчика. К слову, многие из комментаторов посетовали на отсутствие «олдскульных», или старомодных самокатов в городе на Неве. По их мнению, предшественники электротранспорта были более управляемыми.