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НовостиОбщество26 апреля 2023 4:52

Первые грозы придут в Петербург 26 апреля

Вечером в городе ожидаются кратковременные дожди
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Первые грозы придут в Петербург 26 апреля

Первые грозы придут в Петербург 26 апреля

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге ожидаются первые грозы. Это может произойти за счет теплых дней, которые установились в последнее время, а также приближения холодного фронта. Так, в среду, 26 апреля 2023 года, в Северной столице вновь будет выше плюс 20 градусов, солнечно, но к вечеру начнет холодать. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодняшний день регион начнёт под влиянием небольшого гребня антициклона, а ближе к вечеру скажется воздействие пролегающего у западных границ страны холодного атмосферного фронта. В такой ситуации ожидается переменная облачность, ближе к вечеру местами возможны кратковременные дожди, в западных районах не исключены локальные грозы, - рассказал синоптик.

Днем температура воздуха в городе поднимется до плюс 19-21 градуса, по Ленинградской области 17-22 градуса.

В четверг кратковременные дожди и похолодание.