Спасатели шесть часов тушили пожар в двухэтажной бане в Курортном районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Курортном районе Санкт-Петербурга произошел серьезный пожар в двухэтажной бане. Вечером 25 апреля 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в поселке Солнечное. Огонь быстро охватил 250 квадратных метров постройки. Спасателям потребовалось около шести часов, чтобы справиться с пламенем. Об этом сообщает управление МЧС Северной столицы.

- В 20:46 часов 25 апреля поступило сообщение о возгорании в доме 385 по Приморскому шоссе в поселке Солнечное. В двухэтажном с мансардой рубленном здании банного комплекса размером 20 на 25 метров происходило горение кровли и мансарды на площади 250 квадратных метров, - рассказали спасатели.

Из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до номера 1-БИС. С пламенем боролись 24 человека личного состава МЧС и пять единиц спецтехники. Спустя шесть часов уже в третьем часу ночи пожар был локализован, а ранг понижен. Полностью пламя спасатели потушили к 8 часам утра.