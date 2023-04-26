Вход на станцию метро «Выборгская» в Петербурге вновь закрыли утром 26 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Снова в Санкт-Петербурге закрыли на вход станцию метро "Выборгская". Это уже вошло в традицию будних дней. Так, в среду, 26 апреля 2023 года, двери станции на вход захлопнулись в 8:40 часов. Ожидается, что снова запускать пассажиров начнут не раньше 9 часов утра. Об этом сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

- В 8:40 станция "Выборгская" закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока. Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями "Лесная", "Площадь Ленина", - отметили в подземке.

Так, чтобы добраться до метро "Площадь Ленина" можно воспользоваться автобусом №86 и 267, а также трамваем №20. До метро "Лесная" довезут автобусы №251 и 267 и трамваи №20 и 61. Помимо этого от "Выборгской" можно добраться до станции метро "Петроградская" на автобусе №230.