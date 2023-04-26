Половина петербуржцев собираются остаться на майские праздники дома

Каждый второй петербуржец на майские праздники останется дома Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Впереди майские праздники. В этот раз отдых растянется на три дня с 29 апреля по 1 мая 2023 года включительно. Сервис SuperJob узнал у жителей Санкт-Петербурга, как они собираются провести это время. Оказалось, что половина горожан планирует остаться дома.

- Каждый второй петербуржец - 51 процент опрошенных - проведет майские праздники дома, каждый пятый - около 20 процентов — на даче или в деревне, - говорится в исследовании.

Еще пять процентов горожан хотят отправиться в поездку по России, а два процента уедут за границу. Четыре процента опрошенных проведут выходные на природе, один процент рассказал, что уже планируют отправиться в гости. Также каждый десятый отметил, что несмотря на праздники, будет работать.

Тех, кто в первой декаде мая будет отдыхать дома и на даче, больше среди женщин, тогда как работу и заграничные поездки чаще планируют мужчины.