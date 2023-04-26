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НовостиОбщество26 апреля 2023 6:30

Половина петербуржцев собираются остаться на майские праздники дома

Каждый пятый планирует уехать на дачу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Каждый второй петербуржец на майские праздники останется дома

Каждый второй петербуржец на майские праздники останется дома

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Впереди майские праздники. В этот раз отдых растянется на три дня с 29 апреля по 1 мая 2023 года включительно. Сервис SuperJob узнал у жителей Санкт-Петербурга, как они собираются провести это время. Оказалось, что половина горожан планирует остаться дома.

- Каждый второй петербуржец - 51 процент опрошенных - проведет майские праздники дома, каждый пятый - около 20 процентов — на даче или в деревне, - говорится в исследовании.

Еще пять процентов горожан хотят отправиться в поездку по России, а два процента уедут за границу. Четыре процента опрошенных проведут выходные на природе, один процент рассказал, что уже планируют отправиться в гости. Также каждый десятый отметил, что несмотря на праздники, будет работать.

Тех, кто в первой декаде мая будет отдыхать дома и на даче, больше среди женщин, тогда как работу и заграничные поездки чаще планируют мужчины.