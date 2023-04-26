Мигрант развратил 12-летнюю девочку в гостях у знакомой в Петербурге

Мужчина приставал к 12-летней девочке в Зеленогорске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мигрант развратил 12-летнюю девочку, когда пришел в гости к ее матери. Вечером 24 апреля 2023 года в экстренную службу 112 позвонила сама школьница и рассказала, что друг ее мамы приставал к ней и оголялся. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 12-летняя девочка рассказала, что друг ее матери показывал ей половые органы и приставал, - рассказал источник.

На место оперативно приехали сотрудники полиции. Около 23 часов вечера на улице Красавица в Зеленогорске по подозрению был задержан 55-летний гражданин Узбекистана, разнорабочий ресторана в Репино.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка и выясняется, действительно ли мигрант домогался до ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От матери девочки заявление в полицию пока что не поступало.