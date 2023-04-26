14-летний мигрант изнасиловал женщину в Петербурге

Подростка из Казахстана заподозрили в изнасиловании 45-летней петербурженки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге подростка заподозрили в изнасиловании женщины. Днем 25 апреля 2023 года в полицию позвонила 45-летняя жительница Выборгского района и рассказала, что к ней домой вломился посторонний мальчик, напал на нее и надругался. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Женщина позвонила в полицию в 14:13 часов. Она рассказала, что в ее квартиру в доме на Ярославском проспекте ломится какой-то человек, - сообщил источник.

На место прибыл наряд полиции и задержал 14-летнего подростка, мигранта из Казахстана. Женщина пояснила, что вечером 20 апреля этот же мальчик был у нее дома, напал на нее и изнасиловал.

Полиция начала проверку, после чего возбудила два уголовных дела об изнасиловании. Подросток был опрошен в отделении полиции после чего отпущен. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.