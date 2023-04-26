Лихач на иномарке сбил 12-летнего мальчика на самокате в Петербурге

Сотрудники полиции Невского района устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал школьник Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после ДТП, в котором пострадал 12-летний ребенок. Мальчика сбил автомобиль, когда тот катался на самокате. Все произошло в Невском районе города вечером 25 апреля 2023 года. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 19:15 часов у дома 3, корпус 1, по Народной улице 41-летний мужчина за рулем автомобиля "Шкода Октавия", проезжая по двору указанного дома, сбил 12-летнего школьника, который катался один, без сопровождения родителей, - рассказали в полиции.

В результате удара ребенок получил серьезные травмы. На место пришлось вызывать скорую помощь, которая госпитализировала мальчика в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Известно, что водитель с 2022 по 2023 годы 24 раза привлекался к отвественности за нарушение ПДД. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.