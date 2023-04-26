16-летняя девочка без вести пропала в Петербурге. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге третий день ищут пропавшую 16-летнюю девушку. Она ушла из дома 23 апреля и не вернулась обратно. К поискам приступили волонтеры «Лиза Алерт». На своих официальных ресурсах они разместили ориентировку с ее фотографией.

- Рост девушки – 162 сантиметра. Она нормального телосложения, с темными волосами и серо-голубыми глазами, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Знакомые и родные школьницы рассказали, что, возможно, она была одета в голубую куртку, серую толстовку с капюшоном, голубые джинсы, черные ботинки или черно-белые мокасины. С собой у нее была сумка.

Сейчас волонтеры ищут в Северной столице и Шушарах добровольцев, которые готовы помочь расклеивать ориентировки и в случае необходимости смогут отправиться на поиски пропавшей 16-летней девушки.