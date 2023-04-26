Мужчину задержали за развращение 10-летней девочки в Ленинградской области

Мужчина развратил 10-летнюю девочку в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области сотрудники полиции поймали мужчину, подозреваемого в развращении ребенка. Вечером 25 апреля 2023 года в отделение МВД Киришского района обратился 41-летний житель райцентра, который рассказал, что двумя днями ранее неизвестный домогался его 10-летней дочери. Подробности сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Мужчина рассказал, что днем 23 апреля у дома 7 по Молодежному бульвару в Киришах неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении его 10-летней дочери. И вот спустя два дня его снова заметили по тому же адресу, - рассказал источник.

На место оперативно прибыл наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы задержали 42-летнего мужчину, приезжего из Краснодарского края, который работает электрогазосварщиком строительно-подрядной организации.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.